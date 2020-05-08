حسين الشيخ: قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك هو انصياع لإرادة الاحتلال

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن قرار اغلاق حسابات الاسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض وهو انصياع لارادة الاحتلال.

وأضاف الشيخ في تغريدة له، في حسابه على موقع "تويتر": نتمنى خلق حالة اجماع وطني فلسطيني في حماية اسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم . انهم فخر مجدنا وعزنا الوطني.

وكانت مؤسسات الأسرى، طالبت سلطة النقد والحكومة، أمس، بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات عائلات الأسرى تحت أي ذريعة كانت.

وقد شكل رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وكان احد البنوك الاردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، أقدم الثلاثاء على اغلاق حسابات بنكية تعود لاسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما اكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.. للمزيد اضغط هنا