نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين

وطن: بدأت نقابه الصحفيين بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين، بهدف حماية وسائل تواصلهم الاجتماعية وتطوير قدراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، الخميس، في مقر النقابة برام الله.

وأشار نقيب الصحفيين الى أن هذه الوحدة تهدف لتطوير قدرات الصحفيين ومساعدتهم في حماية حساباتهم الشخصية عبر السوشال ميديا، وأهمها الفيس بوك، وتطوير قدرات الزملاء للتعامل مع هذا العالم المهم.

وبين نقيب الصحفيين ان النقابة تبذل كل جهدها لإرجاع حسابات الصحفيين الذين تم إغلاقها من قبل إدارة الفيس بوك بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، وخبير الأمن الرقمي سامي الشيخ، واياد الرفاعي من مركز صدى سوشال للدفاع عن الحقوق الرقمية، والمستشار القانوني للنقابة علاء فريجات، ومدير النقابة يوسف محارمه.

واجمع الحضور على أهمية أن نحمي رسالتنا في ظل سيطرة الاحتلال على التقنية، وحماية الحقوق الرقمية.