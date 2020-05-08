الاحتلال يعلن أنه سيحول 800 مليون شيقل من أموال المقاصة للسلطة الأحد المقبل

وطن: أعلنت حكومة الاحتلال أنها تنوي تحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، يوم الأحد المقبل، كدفعة من أموال المقاصة.

وأوضحت حكومة الاحتلال في ردها على الالتماس الذي قدم الى المحكمة العليا الإسرائيلية "أن أزمة كورونا تسببت في انخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية". وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية تحويل المبلغ، ستتم على دفعات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، جراء تراجع عائدات الضرائب بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى اقتطاع حكومة الاحتلال مئات ملايين الشواقل من أموال المقاصة، بذريعة أن السلطة تدفعها كرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.