"العليا الاسرائيلية" ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الاداري للأسيرين جنازرة وقطيش

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت الالتماسات المقدمة من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أوامر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الأسيرين سامي جنازرة، وثائر قطيش.

ولفتت الهيئة، أن الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47 عاماً)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

وقالت إن الأسير ثائر قطيش، من بلدة عتيل قضاء طولكرم، كان قد اعتقل بتاريخ 16/7/2019 من منزله بعد ان داهمته قوات الاحتلال وقامت بتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لستة أشهر وبعد ذلك قامت بتجديده لأربعة أشهر أخرى.