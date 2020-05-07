كيلة تتفقد الأوضاع الصحية في مخيم الجلزون

وطن: قامت وزيرة الصحة د. مي كيلة، بزيارة مساء اليوم الخميس، لمخيم الجلزون للاجئين شمال محافظة رام الله والبيرة، وذلك للاطلاع على الأوضاع الصحية للسكان خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان في استقبالها الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون محمود مبارك، وأعضاء الهيئة التنظيمية لحركة فتح، وممثلي مؤسسات وفعاليات المخيم، وذلك في قاعات اللجنة الشعبية في المخيم.

وقدمت الوزيرة كيلة، كرسيان متحركان بتبرع من شركة الثريا للتجهيزات الطبية، مقدمة للجنة الشعبية لكي يتم إيصالها لمحتاجيها، وهي شركة يديرها أحد المغتربين ليتم توزيع أرباحها على المحتاجين على شكل مساعدات طبية، والتي قدمت استعدادها للمزيد من المساعدات لأهالي المخيم.

وأشارت الوزيرة كيلة إلى إيلاء الوزارة الأولوية لحماية مخيمات الصمود، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على دور وكالة الغوث في الجوانب الصحية والحياتية، واعدة بتوفير العديد من التسهيلات لأهالي المخيم وخاصة الطارئة منها.

وثمن الوزير قطامي الدور البارز التي تقوم به الوزارة وعلى رأسها الوزيرة الكيلة، خاصة بما تقدمه لمخيمات الصمود، مؤكدا على أن الوزيرة الكيلة تعمل منذ زمن مع المخيمات على كافة الأصعدة التنظيمية والصحية.

ورحب محمود مبارك رئيس اللجنة الشعبية بالوزيرة والوفد المرافق لها، معبرا عن تقديره للجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة في سبيل حماية الشعب من انتشار هذا المرض، مقدما في الوقت ذاته شرحا تفصيليا عن الحالة الصحية للمخيم خاصة في ظل غياب دور وكالة الأونروا.