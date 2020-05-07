شركة يونيبال تقدم المزيد من الطرود الغذائية وتقوم بتسليم 1000 طرد لمحافظتي نابلس والخليل

وطن: أعلنت شركة يونيبال للتجارة العامة عن تسليم 1000 طرد غذائي لمحافظتي نابلس والخليل، ليتم توزيعها على 500 عائلة في كل محافظة خاصة ممن تضررت أوضاعها نتيجة الحجر الصحي والظروف الإستثنائية من جائحة الكورونا.

من ناحيته، قال المدير العام لشركة يونيبال للتجارة العامة، عماد خوري بأن هذا الإسناد اليوم هو جزء من مساهمتنا تجاه مجتمعنا المحلي في هذه الأزمة الإستثنائية التي تعم العالم أجمع، مشيداً بالمؤسسات الوطنية التي تبذل جهوداً كبيرة لمحاصرة فيروس كورونا والتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية على أهلنا وابناء شعبنا خاصة العائلات المتضررة بشكل مباشر جراء هذه الجائحة.

يذكر بأن هذا الإسناد لأهلنا في محافظتي نابلس والخليل هو جزء من المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية، والذي ينسجم أيضاً مع استراتيجية المسؤولية الإجتماعية للشركة الأم، الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار-أيبك، والتي تحرص على دعم المجتمعات التي تنشط بها.

يشار إلى أن يونيبال وبالتنسيق مع جهات الاختصاص قدمت سابقاً طروداً غذائية لإسناد الآف الأسر التي تضررت منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العديد من محافظات الوطن.