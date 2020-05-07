تأجيل محاكمة نجل الشهيد مصباح أبو صبيح حتى الاثنين المقبل

رام الله- وطن: أجّلت محكمة الصلح في مدينة القدس محاكمة الشاب صبيح أبو صبيح من بلدة الرام ليوم الاثنين المقبل.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب أبو صبيح بتاريخ 13/ 4/ 2020، واعتُقل سابقاً لمدة 13 شهراً، وهو نجل الشهيد مصباح أبو صبيح، منفذ عملية القدس عام 2018.

كما أخضع الاحتلال والدة الشاب المعتقل صبيح أبو صبيح للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية قبل عدة أيام، وتم هدم منزل العائلة، ومازال جثمان والده الشهيد محتجزاً لدى الاحتلال.