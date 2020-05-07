بنك الأردن يتبرع لصندوق "وقفة عز" بـ 750 ألف شيكل

وطن: أعلن بنك الأردن في فلسطين عن مساهمته بمبلغ 750 ألف شيكل، لدعم صندوق "وقفة عز" المخصص لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة انتشار فايروس كورونا. وذلك في اتفاق تم عقده ما بين بنك الأردن ممثلا بالمدير الإقليمي لفروع فلسطين حاتم فقهاء وصندوق وقفة عز ممثلا برئيس مجلس إدارته طلال ناصر الدين وبحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا.

وأوضح فقهاء إن هذه المساهمة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن البنك يساند الجهود الرسمية المبذولة لتجاوز هذه الأزمة.

وأشاد فقهاء بالجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والمحافظين وكافة الطواقم الأمنية والطبية في فلسطين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتخفيف من الآثار الناتجة عن هذه الجائحة العالمية، مثمنا القرارات الحكيمة والمبكّرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بهدف الحيلولة دون انتشار الوباء.

وأكد فقهاء أن هذه المساهمة تنسجم مع توجيهات محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، الذي بادر بإصدار تعليمات تطلب من البنوك توجيه موازنات المسؤولية المجتمعية لمساندة الحكومة في جهودها لمكافحة انتشار هذه الجائحة، مثنيا على الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للتخفيف عن المواطنين، مع ضمان استمرارية عمل وسلامة ومتانة القطاع المصرفي.

من جانبه أشاد المحافظ بمبادرة بنك الأردن، وأثنى على الدعم الذي قدمه ويقدمه القطاع المصرفي الفلسطيني على الدوام للمجتمع الفلسطيني، والدور الأساسي الذي يلعبه في حماية المجتمع والنهوض به، لا سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية والأعباء الإضافية الناجمة عنها.

وبدوره، ثمن ناصر الدين المساعدة المقدمة من بنك الأردن، مؤكدا على أهمية التكاتف لمواجهة الأزمة، كما دعا كل مقتدر في المجتمع الفلسطيني بالتبرع كل قدر استطاعته للمساعدة بتغطية احتياجات الأسر المتضررة حتى انتهاء هذه الأزمة.



ويذكر أن بنك الأردن واصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد من تفشّي لوباء الكورونا، كما أن البنك اتخذ مجموعة من الخطوات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه وعملائه.