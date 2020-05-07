غزة: تعافي حالتين من كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الخميس عن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 14.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر الإيجاز الحكومي، أن ست حالات لازالت مصابة بفيروس كورونا تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة.

وأكد القدرة أن وزارة الصحة أنهت فترة الحجر الصحي لـ1909 مستضافين في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الأسبوع الجاري؛ وفق البرتوكول الصحي المعتمد من بينهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وبيّن أن الوزارة تتابع صحيًا 481 مستضافًا داخل مركز الحجر الصحي بمن فيهم 149 عائدا من العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون مؤخرًا، ويقوم على رعايتهم 232 كادرًا طبيا وشرطيا وخدمات.

وأشار إلى أن المختبر المركزي فحص 6832 عينة كانت منها 6812 سالبة، و20 إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي وجميعها كانت داخل مراكز الحجر الصحي.

وأوضح القدرة أن الطواقم الطبية تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم بما في ذلك الفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى خمس حالات متعافية في مركز الحجر الصحي برفح.

وشدد على أن قطاع غزة أمام خطر متزايد؛ تؤكده تحذيرات منظمة الصحة العالمية لاحتمالية تفشي الوباء؛ مما يتطلب استمرارا في الإجراءات الاحترازية، وتعزيز السلوك المجتمعي في اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في كافة تفاصيل حياتنا اليومية.

وأكد القدرة أن احتياج وزارة الصحة وفقا لخطتها لمواجهة جائحة كورونا يبلغ 59 مليون دولار، "ولكن ما وصلنا حتى اللحظة من مؤسسات إغاثية 1.7 مليون دولار فقط".

وأشار إلى أن ما وصل إلى القطاع من وزارة الصحة في رام الله 2 مليون و250 ألف دولار منذ بداية العام الجاري، وهي ضمن الارساليات الاعتيادية، وتمثل 5% من احتياجات القطاع السنوية المقدرة بنحو 47 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات.