رئيس الوزراء يشكل لجنة لدراسة سبل الرد على ضغوطات الاحتلال على البنوك لإغلاق حسابات الأسرى

وطن: أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بأن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

وكان احد البنوك الاردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، أقدم الثلاثاء على اغلاق حسابات بنكية تعود لاسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما اكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.. للمزيد اضغط هنا