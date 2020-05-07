خلال زيارته لـ Jawwal Pay: محافظ سلطة النقد يبارك إطلاق المحفظة الإلكترونية ويؤكد على أهميتها

وطن: زار محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم الخميس مقر شركة Jawwal Pay المحفظة الالكترونية الأولى في فلسطين والتقى بالرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، ومدير عام شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال، عبد المجيد ملحم، ومدير عام شركة Jawwal Pay إبراهيم خماش ووفد مرافق.

وجاءت هذه الزيارة بهدف تفقد مقر الشركة والاطلاع على آخر الترتيبات لإطلاق المحفظة الالكترونية الفلسطينية الأولى عقب منح سلطة النقد الفلسطينية ترخيص التشغيل لشركة Jawwal Pay "الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني" والتي أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق خدمات مالية جديدة من خلال محفظتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة جوال، وستقدم للمواطنين خلال الفترة القادمة العديد من الحركات والخدمات المالية التي تختصر عناء الوقت والجهد عليهم، وتفيد شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية لمحدودية الانتشار، وطول الإجراءات التي تأخذ منهم وقتا طويلا.

وفي اللقاء أكد الشوا على أهمية إطلاق هذه المحفظة الإلكترونية والتي ظهرت أهميتها بشكل كبير خلال هذه الأزمة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ، و التي أغلقت على إثرها عديد من القطاعات الحيوية خلال فترة تقيد الحركة لأوقات محددة، ما تطلب سد هذه الثغرة للمواطنين، فلا تتطلب منهم المحفظة إلا تنفيذ عملياتها المالية من مكانهم في البيت، وثمّن محافظ سلطة النقد جهود العاملين في هذه الشركة لأهميتها في تلبية حاجة المواطنين، وشراكة شركة جوال في احتضان كل ما هو ينطلق بعالم الاقتصاد نحو العالمية ومواكبة كل التطورات فيه.