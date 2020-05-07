ارتفاع عدد الوفيات جراء "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 72 وفاة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن ارتفاع عدد الإصابات جراء كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 1305 إصابة، والوفيات إلى 72 وفاة ، بالإضافة إلى تعافي 527 حالة.



وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 5 اصابات جديدة في ولايتي ميتشغن وفلوريدا بحيث يرتفع عدد الإصابات إلى 714 إصابة وتم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية اوهايو للمواطن إسماعيل احمد اسعد ابو عون (87) عاماً بحيث يرتفع عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة حتى اللحظة.



وأفادت سفارة فلسطين لدى دولة الكويت بتسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن باسم جبريل عواد (45) عاماً بسبب فيروس كورونا. كما تتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية والطبية لأبناء الجالية والمعلمين والطلبة وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة، خاصة في شهر رمضان المبارك.



وتتابع سفارة فلسطين لدى هولندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند أي احتياج يطلبونه، كما تتابع نشاطات وفعاليات أبناء الجالية لتعزيز اشكال التكافل والتضامن فيما بينها، خاصة في ظل جائحة كورونا وفي هذا الشهر الفضيل. وأكدت السفارة انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 8، تعافى منها 3 حالات، في حين وضع الحالات المصابة مستقر، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقاً.



وأكدت سفارة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ انه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، بذلك يستقر عدد المصابين عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة في بلجيكا واصابة واحدة في لوكسمبورغ، وتعافى 6 فلسطينيين بعد إنهاء خضوعهم للحجر الصحي ليرتفع عدد المتعافين إلى 48 حالة منذ بداية الأزمة.



وأفادت بعثة فلسطين لدى ايرلندا بأنه لم يتم تسجيل أية اصابة في صفوف الجالية، وان لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها من مجموعة من الاطباء واعضاء البعثة لمساعدة الجالية طبياً وانسانياً تقوم بعملها على أكمل وجه، كما أن اطبائنا في اللجنة يواصلون تقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية والرد على استفساراتهم.

