الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد تعقد إجتماعا لمناقشة آليات عملها خلال حالة الطوارئ





وطن: عقدت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد لقاء ضمن سلسلة لقاءاتها خلال فترة الطوارئ، وذلك لمناقشة استمرار آليات عمل الإدارة في ظل انتشار وباء كورونا، وتجديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ولاستكمال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة التي تعتزم الإدارة تنفيذها في الفترة المقبلة خاصة في مجال تنفيذ بنود مذكرات واتفاقيات التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة.



وقال عبد الله عليان، مدير عام التخطيط في الهيئة، إن الادارة وبناء على تعليمات رئيس الهيئة المستشار الدكتور أحمد براك، باشرت العمل ودون توقف منذ الأيام الأولى لإعلان الطوارئ، ونقوم الآن بمحاولة العودة التدريجية والآمنة للعمل وذلك بالحد الأدنى من طاقم العمل، والحرص على أخذ تدابير الوقاية والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن تجربة طاقم الادارة في أداء المهام ومتابعتها تمثل نموذجا اداريا في التعامل مع الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.