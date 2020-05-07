كورونا: البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تسجّل تراجعاً بعدد الإصابات وارتفاعاً بعدد المتعافين

وطن: بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل (لا يشمل المدن المختلطة)، صباح اليوم، الخميس، 1029 مصابًا بزيادة 4 حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما بلغ عدد المتعافين 450 شخصًا بزيادة وصلت إلى 8 حالات الشفاء، لتبلغ نسبة المتعافين 43.7% كما وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل 56717 بزيادة بلغت 993 فحصًا.

وأظهرت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل إلى 75 مصابًا لكل 100 ألف شخص. ويبلغ معدل الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل إلى 4129 فحص لكل 100 ألف مواطن.

وسجّلت بلدة حورة النقب ، حتى صباح اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الإصابات الإجماليّة إلى 129، فيما سجّلت بلدة دير الأسد الجليليّة ، إصابة واحدة إضافيّة منذ يوم أمس، حتى صباح اليوم، وتحل دير الأسد في المكان الأول من حيث عدد الإصابات في البلدات الفلسطينية في الداخل وتقف عند الـ151 إصابة.

ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة الرسميّة التي صدرت عنها، ظهر اليوم الخميس، نلحظ ارتفاعًا طفيفًا في بعض البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، وفي بلدات أخرى يرتفع بها عدد المتعافين بشكل تدريجيّ.

وفيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات الفلسطينية في الداخل ، لغاية ظهر اليوم، الخميس، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات - 151، عدد المتعافين – 56

حورة: الإصابات - 129، عدد المتعافين - 0

أم الفحم: الإصابات - 80، عدد المتعافين – 36

رهط: الإصابات - 60، عدد المتعافين - 28

الطيبة: الإصابات - 49، عدد المتعافين - 12

جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 28

البعنة: الإصابات - 34، عدد المتعافين - 15

دبورية: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 25

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 20

طمرة: الإصابات - 22، عدد المتعافين - 15

الناصرة: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 10

باقة الغربية: الإصابات - 20، عدد المتعافين – 15

عرعرة النقب: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 4

مجد الكروم: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 5

سخنين: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7

كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7

كفر كنا: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 3

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 10

جلجولية: أقل من 15 إصابة

دير حنا: أقل من 15 إصابة

الفريديس: أقل من 15 إصابة

شبلي أم الغنم: أقل من 15 إصابة

طلعة عارة: أقل من 15 إصابة

المغار: أقل من 15 إصابة

إكسال: أقل من 15 إصابة

شعب: أقل من 15 إصابة

الطيرة: أقل من 15 إصابة

كسيفة: أقل من 15 إصابة

شفاعمرو: أقل من 15 إصابة

عيلبون: أقل من 15 إصابة

نحف: أقل من 15 إصابة

كفر قرع: أقل من 15 إصابة

قلنسوة: أقل من 15 إصابة

عين ماهل: أقل من 15 إصابة

عرابة: أقل من 15 إصابة

يافة الناصرة: أقل من 15 إصابة

بئر المكسور: أقل من 15 إصابة

المجلس الإقليمي بسمة: أقل من 15 إصابة

عسفيا: أقل من 15 إصابة

كابول: أقل من 15 إصابة

أبو سنان: أقل من 15 إصابة

زيمر: أقل من 15 إصابة

كفر ياسيف: أقل من 15 إصابة

البعينة نجيدات: أقل من 15 إصابة

جولس: أقل من 15 إصابة

حرفيش: أقل من 15 إصابة

بسمة طبعون: أقل من 15 إصابة

عرعرة: أقل من 15 إصابة

الجديدة – المكر: أقل من 15 إصابة

عيلوط: أقل من 15 إصابة

اللقية: أقل من 15 إصابة

أبو غوش: أقل من 15 إصابة

طوبا الزنغرية: أقل من 15 إصابة

يانوح جث: أقل من 15 إصابة

الرامة: أقل من 15 إصابة

أبو ربيعة: أقل من 15 إصابة

مسعودين العزازمة: أقل من 15 إصابة

تل السبع: أقل من 15 إصابة

يركا: أقل من 15 إصابة

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات - 3610، عدد المتعافين - 2242

تل أبيب ويافا: الإصابات - 542، عدد المتعافين - 411

حيفا: الإصابات - 167، عدد المتعافين - 118

نوف هجليل: الإصابات - 33، عدد المتعافين - 20

اللد: الإصابات - 89، عدد المتعافين - 60

الرملة: الإصابات - 58، عدد المتعافين - 45

عكا: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 19

معلوت - ترشيحا: أقل من 15 إصابة

الجولان المحتل:

بقعاثا: أقل من 15 إصابة

مجدل شمس: أقل من 15 إصابة.

(عرب 48)