كنيست الاحتلال يوافق على حكومة التناوب بين نتنياهو وغانتس

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، اللذين يهدفان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" والتناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وتوقعت وسائل إعلام عبرية أنه في أعقاب ذلك سيكلف رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم.

وأيد التعديل 72 عضو كنيست وعارضه 36 عضو كنيست، ولم يشارك أعضاء الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان في التصويت.