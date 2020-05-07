حكم على الأسير محمد غطاشة بالسجن 19 شهرًا وغرامة مالية

وطن: أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكمًا على الأسير محمد عبد المعطي غطاشة (27عاماً) من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، بالسجن الفعلي لمدة ١٩ شهرًا، وغرامة مالية بقمة 2000 شيكل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب غطاشة بتاريخ 20/11/2018 بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الفوار وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف "عتصيون"، حيث وجهت له تهمة "التحريض والمشاركة في نشاطات معادية وتشكيل خطر على أمن الاحتلال".

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محكمته 11 مرة أصدرت بحقه حكمًا بالسجن، حيث أمضى معظم محكوميته، وسيتحرر بعد شهر ونصف من سجون الاحتلال، علمًا أنه يقبع حاليًا في سجن "النقب" الصحراوي.