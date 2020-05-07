التعليم في بيوتنا في ظل استمرار أزمة الكورونا

كتبت إيمان عادل إسماعيل : تفشي وباء الكورونا في العالم أثر على قطاعات عديدة في حياة الإنسان ومن ضمن هذه القطاعات قطاع التعليم، فاستخدمت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة وسائل عديدة تخدم الطالب الفلسطيني في غياب المدارس مثل الإذاعات والدروس المصورة واستخدم بعض معلمي التربية والتعليم بعض المنصات التعليمية لاستقطاب الطالب اليها وشرح بعض الدروس لهم لكن هل كل الطلاب استفادوا من هذا التعليم الالكتروني؟

هل الكهرباء تأتي لكل الطلبة في وقت متزامن ليلتحقوا معا في درس ما؟ هل جميع الطلبة يمتلكون الأجهزة الالكترونية ؟

من خلال هذه الأسئلة نخرج بجواب واحد وهو أن التعليم عن بعد يتمحور نحو فئة قليلة معينة من الطلاب. هل هناك حل في ظل استمرار تفشي جائحة الكورونا في العالم وجلوس الطلبة في البيوت؟

نعم هناك عدة حلول مقترحة نضعها أمامكم وهي أن يقوم الطالب بتحسين بعض المهارات التي يعاني من قصور وضعف فيها بمساعدة نفسه أو غيره فهي ليست صعبة مثل تحسين خطه باللغة العربية والإنجليزية, تقوية القراءة والكتابة أيضاً باللغة العربية والإنجليزية, حفظ جدول الضرب, تقوية مهارة الاستماع والملاحظة من خلال الاستماع إلى برامج تلفزيونية هادفة حيث هناك طلاب يصلون مراحل دراسية متقدمة ولا يجيدون القراءة والكتابة وعدم حفظ جدول الضرب وغيرها من المهارات أيضا من السهل الحصول على فيديوهات تعليمية تعالج ضعف هذه المهارات عند الطالب, فاليوتيوب يحوي مئات من هذه الفيديوهات بشروحات بسيطة يمكن إنجازها بسهولة وأيضا العديد من المنصات والمواقع ما على الطالب سوى البحث على محرك جوجل.

رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام قال (خيركم من تعلم القرءان وعلمه ) صدق رسول الله فالقرءان العظيم مدرسة فليستثمر الأهل هذا الوقت الضائع لتعليم أبنائهم تعاليم ديننا الحنيف, تعليم آداب الحديث والسلوك الحسن والصدق والأمانة وحب الوطن وحب العلم والإيثار فكل هذا العلم موجود بالقرءان وهذه التعاليم يجب أن نركز عليها في هذا الوضع الراهن في ظل انتشار الجرائم والانتحار, أيضا هذه الآداب يعاني المعلم نقصانها من بعض الطلاب في الغرف الصفية, إذاً التركيز عليها يعالج مشاكل مستقبلية وليخرج الطالب من أزمة الكورونا بشخصية جيدة صالحة تحب العلم والوطن .

كذلك الأهل عليهم استثمار هذا الوقت وعمل حلقات أسرية تحتضن الأبناء وتستمع إليهم وتناقش معهم أمور جادة وهامة وتزيد الترابط الأسري ومن هذه الأمور التي يجب مناقشتها مع الأبناء: النظافة الشخصية و العامة, الحديث عن جائحة الكورونا وسبل منع انتشارها التي يعجز عن معرفتها كثير من الناس. تنفيذ مسابقات علمية ودينية بسيطة مع الأبناء وتحفيزهم بأشياء مفرحة وكلمات جميلة, وحثهم على قراءة الكتب الدينية التي لا يخلو بيت منها مثل كتب التفسير والسيرة والأخلاق الحسنة, في النهاية وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ولنستعد لبدايات جميلة إن شاء الله.