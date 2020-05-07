الصحة تنفي تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله

وطن: نفت وزارة الصة، اليوم الخميس، تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في بطن الهوا في مدينة رام الله.

وأفادت الصحة في تصريح مقتضب، أنّه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله".

وطالبت المواطنين بالتوخي في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من مصدرها الرسمي.