الصحة تنفي تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله
07.05.2020 09:14 AM
وطن: نفت وزارة الصة، اليوم الخميس، تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في بطن الهوا في مدينة رام الله.
وأفادت الصحة في تصريح مقتضب، أنّه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله".
وطالبت المواطنين بالتوخي في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من مصدرها الرسمي.
الصحة: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في رام الله. يرجى التوخي في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.Posted by وزارة الصحة الفلسطينية on Wednesday, May 6, 2020