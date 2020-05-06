تعليمات جديدة من وزارة النقل والمواصلات بشأن رخص المركبات والرخص الشخصية

وطن: أصدرت وزارة النقل والمواصلات عدة قرارات وتعليمات بخصوص رخص المركبات والرخص الشخصية والمعاملات في مديريات الترخيص.

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، في بيان له، مساء اليوم، إنه "التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، وإستناداً لقرارت دولة رئيس الوزراء لمكافحة إنتشار فايروس كوفيد١٩، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً من قبل معالي وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم ، وتسهيلا على المواطنين وللمصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

１- تعتبر رخص المركبات التي انتهى سريانها بتاريخ 5/3/2020 وما بعد ، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية 5/6/2020 ، خلال حالة الطواريء.

2. تعتبر رخص القيادة الشخصية التي انتهى سريانها بتاريخ 5/3/2020 وما بعد ، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية 5/6/2020 ، خلال حالة الطواريء.

3- لا داعي لذهاب المواطنين الى المديريات للترخيص .

4- على جميع المواطنين الالتزام بقرارات وزارة النقل والمواصلات بالخصوص .

• علماً أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولاً بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل.