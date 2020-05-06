وزارة التقل والمواصلات تعلن عن تعليمات جديدة بشأن السماح للمواصلات العامة بالعمل

رام الله- وطن: أعلنت وزارة النقل والمواصلات، عن السماح للمواصلات العامة ( سرفيس + حافلات النقل العام ) بالعمل في نقل المواطنين، من القرى والمخيمات الى مركز المدينة في كل محافظة على حدى، مع التأكيد على منع التنقل من محافظة الى أخرى.

ويسمح للعمل ضمن الشروط التالية، وفق البيان الذي نشر على موقعها الرسمي مساء اليوم الاربعاء:

اولا: يسمح بنقل 4 ركاب فقط بالحد الاعلى للمركبة العمومية ذات سعة 7 ركاب، ونصف عدد المقاعد لحافلات النقل العام.

ثانيا: التزام السائق باجراءات السلامة والوقاية العامة، ويجب على السائق ارتداء الكمامة والقفازات، وتعقيم مركبته العمومية يومياً.

ثالثاً: يمنع ممارسة العمل للسائق الذي يشعر بأعراض الانفلونزا، أو نقل ركاب يعانون من هذه الأعراض.

رابعاً: يمنع العمل في المناطق التي تعلنها وزارة الصحة موبوءة.