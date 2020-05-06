مستوطنون يقطعون 450 شجرة عنب في قرية الخضر ببيت لحم

وطن: أقدم مستوطنون اليوم الأربعاء، على قطع 450 شجرة عنب، تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح من قرية الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد المواطن صبيح بأنه يملك 40 دونم بين الأراضي المقام عليها مستوطنة "أفرات"، ومزروعة عنب ولوزيات وزيتون، ويتعرض وبشكل دائم إلى ضغوط واعتداءات بهدف إرغامه على تركها للمستوطنين.

وصادق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت اليوم على توسيع مستوطنة "إفرات"، ضمن التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" بـ1100 دونم من الأراضي التي كان الاحتلال قد صادرها من سكان قريتي إرطاس والخضر المجاورة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.