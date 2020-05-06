إصابات كورونا في المغرب تتجاوز 5400 حالة

وطن: بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 5408 حالات بعد تسجيل 189 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 179 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات الوفاة 183 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم.

وأشار إلى أن النسبة المئوية للتعافي واصلت ارتفاعها، لتبلغ 37.3%، فيما يقدر المعدل العالمي بـ34%.

وأشار إلى استمرار النزول التدريجي للمعدل اليومي للوفيات جراء الفيروس منذ أواخر أبريل الماضي، ليصل حتى اليوم إلى 3.4% بالمائة، علما أن المعدل العالمي في حدود 7%.

يذكر أن السلطات المغربية قد مددت سريان حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا، حتى 20 مايو.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء+RT