الاحتلال يفرج عن اللواء بلال النتشة بشروط

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة، عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة بعد اعتقاله منذ فجر الاثنين من منزله في القدس، واخضاعه للتحقيق القاسي في "غرف 4" بالمسكوبية.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم الافراج عن اللواء النتشة بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وكفالة مالية من طرف ثالث، وعدم التواصل لمدة شهرين مع السلطة الوطنية، كما تم تسليمه استدعاء للتحقيق معه عند الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس.

وفور الافراج عنه توجه اللواء النتشة إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

وكان قد تم تقديم اللواء النتشة لمحكمة الاحتلال أمس الثلاثاء التي بدورها مددت توقيفه حتى الساعة الثانية لاستكمال التحقيق معه لليوم الأربعاء، وبعد أن اتفق المحامون مع الشرطة للافراج عنه بعد المدة المذكورة تم اعادته مرة أخرى إلى التحقيق في "غرف 4" وبشكل قاس، واستمر التحقيق عدة ساعات بشكل يخالف القانون والقرار الذي أصدرته الشرطة.