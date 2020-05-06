ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 16,314

وطن: أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 25 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، وبذلك يبلغ اجمالي عدد الإصابات في دولة الاحتلال إلى 16,314 إصابة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال ساعات الليلة الماضية، حيث بقي إجمالي عدد الوفيات 238.

وأضافت في بيان لها ان من بين عدد الاصابات توجد 90 حالة خطيرة منهم 70 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 55 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 10,527 شخصًا للشفاء.

وفي المقابل، كشف مدير عام وزارة الصحة في دولة الاحتلال موشيه بار سيمان توف عن خطة حكومة الاحتلال للاستعداد لجولة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وقال توف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نتعلمها إذا فعلناها بشكل صحيح، وتحضيرًا لذلك سنجري 100 ألف اختبارا للتحضير لموجة ثانية من الفيروس والقلق هو الشتاء القادم"، مقدرًا أن أقل من 10 في المائة من السكان لديهم مناعة في أجسادهم ضد الأمراض.

وذكر مدير عام وزارة الصحة أنه سيتم إطلاع كل مواطن على نتائج الاختبارات، قائلا: "أعتقد أن الناس سيرغبون في معرفة ذلك أعني، عندما أفكر في نفسي- أريد أن أعرف. أتوقع أن يكون الطلب أكبر من العرض".

وأوضح أن "الاختبارات المعنية ستجرى في العيادات في جميع أنحاء الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحديد مدى الإصابة في إسرائيل"، وفق ما ذكر موقع (I24 News).