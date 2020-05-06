حركة المبادرة الوطنية تطالب بفرض العقوبات على "إسرائيل" لردعها عن مخطط الضم





وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي إن المبادرة قامت بالإتصال بعدد من قادة وممثلي الأحزاب الدولية و خاصة بعض الأحزاب الحكمة في الدول الأوروبية و طالبتها بإعلان فرض العقوبات على "إسرائيل" لردع حكومتها عن مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.



وقال البرغوثي إن "إسرائيل" لا تعبأ ببيانات الإدانة أوالإستنكار و أن الشئ الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فيها أن ترى الفلسطينيين موحدين في قيادة موحدة ، وأن تجابه حملة من المقاطعة و فرض العقوبات عليها.



ووصف البرغوثي تصريحات السفير الأمريكي فريدمان، أحد مهندسي صفقة القرن، المؤيدة للضم و التهويد بالوقاحة .



و حذر البرغوثي من الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو والمخصصة لمناقشة خرائط و تفاصيل مخططات الضم الخطيرة مع نتنياهو وغانتس.



وأكد البرغوثي أن هذه المخططات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني و لن توقف نضاله ضد الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي و لكنها أنهت أوهام الماضي بامكانية التفاوض والوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية .

