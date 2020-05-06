د.محمد جمال الشريف يكتب لـوطن: من سيكسب السويد أم العالم؟

هل التجربة الصينية وتجربة الأردن نجحت في التخلص من فيروس كوفيد19 ؟ أم أن التجربة السويدية كانت أنجح؟ من سيكسب السويد أم العالم؟

لقد سالت في أكثر من مره عن رأي بالتجربة السويدية في مكافحه فيروس الكورونا المستجد، ولكن الجواب قد يكون صعبا على أي طبيب أو عالم ليتكلم ويمدح أو يقلل من تجربة دوله ما لمكافحة هذا الفايروس، الذي لا نعلم عنه الكثير. علماً أن هذه الجائحة كانت من أصعب الأمور والطوارئ التي تواجه البشرية، فنحن أمام عدو غريب نجهله ولا نعرفه، ما هو سلوكه؟ وانطباعه؟ وعشقه؟ وكرهه؟ أو حتى هواياته؟.

الصين كانت أمام موقف صعب فالفيروس الجديد غير معروف وليس لأحد من العلماء والأطباء أي تكهن بمدي سرعة انتشاره أو حتى طرق العدوى والأعراض والعلاج وغيرها. وكان قرار أغلاق مقاطعة خوبيه بالكامل وحجر أكثر من 60 مليون شخص، أكبر حجر صحي في التاريخ، قراراً حكيماً ولكن متأخراً بعض الشيء فكانت نهاية الفيروس. وكان العدد الإجمالي للمصابين 82,880 وإجمالي عدد الوفيات 4,633 وبنسبة 5.5% من عدد المرضى الإجمالي لتكون نسبة الوفيات 3 لكل مليون.

أما الأردن فتعلمت من التجربة الصينية وقررت سرعة الإغلاق التام وكان الجيش والقوات المسلحة على الأرض لتنفيذ قرار الإغلاق دون تهاون، وعليه كانت الأردن أول دولة عربية تتخذ مثل هذا الحاسم وتكون أول دولة عربية نجحت في تسجل رقم صفر لمدة اسبوع من الحالات وتبدأ برفع الحضر شيئاً فشيئاً وإعادة العمل ببعض المرافق الحيوية والأعمال التجارية المهمة، وفتحت منافذ بين المحافظات، محافظاً على الدرجة القصوى من الوقاية، خوفاً من إعادة تسجيل إصابات جديدة. عدد الحالات الكلي من الإصابات كان في الأردن 459 وعدد الوفيات 9 بنسبة 1.9% من عدد المرضى الإجمالي ولتكون نسبة الوفيات 0.9 لكل مليون شخص.

وتختلف التجربة في تايوان وهونج كونج اللتان تقعان بالقرب من الصين ومن المتوقع أن تكونا بؤرتي فساد، علما ان كلاهما لم تنفذا الإغلاق التام بل أن الحياة كانت طبيعية ولكن تايوان لم تسجل إلا 438 حالة وتوفي منهم 6 فقط لتكون نسبة الوفاة 0.3 لكل مليون مواطن، ولم تسجل أي حالة منذ أسابيع. أما هونج كونج فسجلت 1041 فقط حالة وتوفي منهم 4 لتكون نسبة الوفاة 0.5 لكل مليون مواطن ولم تسجل أي حالة منذ أسابيع. في كلاً من تايوان أو هونج كونج تمت المراهنة على موضوعين الأول هو لبس الكمامة أو قناع الوجه إجباراً والثاني هو التباعد الاجتماعي، وقد قام كل مواطن بالالتزام بالقانون دون أي مكابرة.

السويد، بلد العلم وجائزة نوبل، فقد رفضت الإغلاق وعمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وآثرت محاولة الحصول على مناعة القطيع، وكان الثمن بالأرواح ثقيلاً، وصل إلى حوالي 11%، مقارنة بجيرانها من الدول التي قامت بإجراء الإغلاق التقليدي انقذت به آلاف الأرواح. ولكن تعتمد الحكومة على تقديم الإرشادات أكثر من تطبيق القواعد الصارمة، مع التركيز على البقاء في المنزل إذا كنت مريضا أو مسنا، وغسل يديك جيدا، وتجنب أي سفر غير ضروري، وكذلك العمل من المنزل، هذا مع العلم ان الناس في السويد تعمل من المنزل بنسبة ٥٠ % من قبل جائحة الكورونا. قد تكون الديموغرافيا أيضا عاملاً مؤثرا في نهج السويد للتعامل مع الأزمة. وبيوتهم لا يوجد فيها اكتظاظ أو كثافة سكانية كبيرة، على عكس المنازل التي يعيش فيها أجيال متعددة في دول البحر الأبيض المتوسط، فإن أكثر من نصف الأسر السويدية تتكون من شخص واحد، مما يقلل من خطر الإصابة بالفيروس. قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير، كل ما قررته الحكومة هو منع تجمع أكثر من خمسين. ونصحت الحكومة الناس بالبعد عن بعضهم مسافة متر والاهتمام بالنظافة. و في رد من السويد على موضوع الحجر الصحي و الإغلاق العام قالت للسويد:

أولا.. لا يوجد دليل علمي أن الحظر يمنع انتشار الفيروس. وليس معنى أن الفيروس تراجع في الصين أن هذا بسبب الحظر.. فهو في أي مكان يصيبه الوباء يزيد ثم يتراجع فهو اليوم يصيب إيطاليا رغم الحظر، وسيبدأ في التراجع، وكذلك في اسبانيا.

ثانيا.. ان تعطيل العمل يسبب كوارث وأزمات أكثر بكثير من الفيروس نفسه، فضلا عن الكوارث الاقتصادية والاجتماعية القادمة بسبب هذا التخبط.

ثالثا.. الفيروس خطر على كبار السن، وأساسا هي طبقة لا تعمل، فقررت الحكومة منع خروج من هم فوق السبعين عاماً حفاظا عليهم وترك باقي الشعب يعمل ويعيش مع توعية بالاحتياطات الطبية.

وصل عدد الحالات 22,721 ومازال في تزايد ووصل عدد الوفيات إلى 2769 بنسبة 12% من عدد المرضى الإجمالي وكانت نسبة الوفيات 274 لكل مليون مواطن.

معظم النظريات تثبت ان هذا الفيروس بدأ من مدينه ووهان في الصين في أحد الاسواق لبيع الحيوانات البرية، مع أن هناك نظريات أخرى تقول إنه بدأ بدول أخرى ثم أنتقل أو نقل إلى الصين، وقد فصلت هذه النظريات في مقالة لي نشرت قبل أيام. ولكن السؤال الذي يطرح من قبل الكثير من السياسيين قبل العلماء لو أن الصين قامت بعملي حجر صحي قبل ثلاثة اسابيع من نهاية يناير 2020 لتجنب العالم أكثر من 95% من الحالات التي نراها اليوم، و تكرر السؤال مع إيطاليا فلو قامت بعمل إغلاق تام قبل أسبوعين لأنقذت أوروبا و العالم، ولم تنتهي الأسئلة هنا بل زاد على هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت أول الدول التي لامت الصين على عدم القيام بالإغلاق التام قبل أسابيع من انتشار الوباء، و لكن أمريكا باتت أمبر بؤرة للوباء بأرقام خيالية فتصدرت العالم بعدد الإصابات والوفيات دون أن تقوم بإغلاق تام.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا اخطأت الصين في التعامل مع هذا الفيروس، كما يعتقد البعض، وتأخرت في اغلاق المدن والأعمال التجارية، وتأخرت أيضاً في فرض الحجر التام على جميع المواطنين في مدينة ووهان أو حتى مقاطعة خوبيه، لماذا لم تقم دول مثل ايطاليا بذلك الإغلاق مبكراً؟ لماذا تأخرت بعمل الاغلاق التام؟ لماذا لم تقم بمحاكاة للتجربة الصينية وتحولت الى بؤره وباء؟، والمشكلة الأكبر لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية الى تاريخه بعمل ذلك؟ وتحولت الى بؤره وباء ومازالت لم تغلق اي من الاماكن العامة بشكل كامل، أهو لأن القانون الفيدرالي لا يسمح بفرض مثل هذا الإغلاق على الولايات، أم بسبب حقوق الأنسان، أم بسب تباطء في القرارات.

إذا السؤال الذي يجب ان يطرح، هل على كل دوله ان تقوم بعمل الاغلاق التام كحل لمواجهة هذه الجائحة؟ هل هذا خيار سهل؟ هل هو الخيار الأمثل؟ هل هناك حلول أخرى أفضل؟. أسئلة صعبة في الحقيقة والخيارات المتاحة في حالات الأوبئة والجوائح العالمية لمكافحه الأمراض بشكل عام وخاصة الجديدة منها يعتمد على المخزون الاستراتيجي من الموارد والأغذية والأموال لدى الدولة، هذه الموارد التي تحتاجها خلال فتره الإغلاق. هذه اسئلة يجب ان تجاوب عليها أي حكومة قبل ان يصدر السياسيون قرارهم بإغلاق الدولة التام أو الجزئي. وهذا القرار يتم بعد التشاور مع الاقتصاديين والعلماء والأطباء وأخصائي الأوبئة والإحصاء الطبي وغيرهم من ذوي العلاقة.

لكن السؤال المهم، هل يجب على كل دوله ان تقوم بإغلاق تام لجميع المرافق والتقيد بالتجربة الصينية في مقاطعه خوبيه، أم ممكن الاكتفاء بعمل إغلاق جزئي وإبقاء الخدمات الرئيسية لخدمه المواطن كما عملت كندا، أم يجب ان يترك الموضوع دون تدخل وتعيش الناس حياه طبيعية للحصول على ما يسمى بمناعة القطيع او المسمى الجديد مناعة المجتمع كما فعلت السويد. في الحقيقة هذا مربط الفرس، وعليه أن أي قرار تقوم به الحكومة وأي إجراء تتخذه، يكون مبني على المعلومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدبلوماسية والصحية والإحصائية لدى الدولة، يجب على جميع مواطني هذه الدولة احترام هذا القرار وعدم المقارنة مع ما تقوم بع دول أخرى. علماً أن هذا الفيروس قد أختار الدول الأغنى والأفضل من حيث الرعاية الصحية، دون أن نعرف السبب الذي قد يكون بسبب عدد رحلات الطيران أو نسبة ضعف جهاز المناعة لدى مواطني هذه الدول أو بسب تطعيم ما (تطعيم السل) أو دواء ما (دواء الملاريا) قد تم بشكل تلقيه من مواطني هذه الدول، أم أن عامل المناخ (الحرارة والرطوبة) لعب دوراً في تقلقل عدد المصابين، أو بسبب قلة الفحوصات على المواطنين بتلك الدول الفقيرة التي تظهر مدى انتشار هذا الفيروس.

دعوني أتطرق إلى أهم الطرق العلمية المتبعة في محاربه الأوبئة والجوائح، وأود ان أكون صريحاً أنه لم يتم تجربة هذه الطرق على نطاق واسع وكانت مدونة في كتب علوم الأوبئة ولم يتم استخدامها بشكل واسع، وقد تكون التجربة في هذا الفيروس أفضل طريقة لاعتماد إحداها لاحقاً.

1- لا نفعل شيئا وعليه كل انسان على وجه الارض سوف يكون عرضة للفيروس وسيصب ما يقرب من 75% من سكان الأرض، ولكن كم سوف يموت منهم. معدل الوفيات لهذا الفيروس يتراوح ما بين 0.6% الى 5 % ويعتمد على مستوى الرعاية الصحية والبنية التحية للمؤسسات والنظام الصحي لاستيعاب أكبر عدد من المرضى في آن واحد. وهذا ليس من السهل على كثير من الدول، حيث سمعنا كيف كان الأطباء أمام خيارات صعبة حسب السن والحالة الصحية العامة لوضعهم على جهاز التنفس لعدم وجود كفاية منه، وهنا سيترك بعض المرضى للموت في الشوارع لعدم وجود أسرة ومعدات كافية. عداك عن عدم قدرة الأنظمة الصحية في هذه الفترة على العناية بالمرضى الأخرين مثل مرضى السرطان والقلب والكسور وغيرها لعدم وجود أسرة وأطباء ومعدات كافية. وعليه قد ترتفع نسبة الوفيات بسبب أمراض أخرى إلى ما يزيد عن 13% منهم. وعليه ستكون محصلة الوفيات بين 200 إلى 300 مليون وفاة.

2- عملية أو سياسة التخفيف Mitigation كما قامت به بعض الدول، حيث سوف يترك الوباء يأخذ مجراه ولكن سوف نقوم بتبطيئه قليلا فقط وذلك بالحصول على نفس العدد من المرضى ولكن بمدة زمنية أطول وهذا ما يدعى بتبطيح المنحنى Flatten the Curve، وبذلك لا ينهار النظام الصحي ويصبح قادراً على معالجة المرضى أولاً بأول. وهنا سنسمح للصغار والاصحاء بالإصابة بالمرض للحصول على مناعة (مناعة القطيع) وبالتالي التقليل من عدد الإصابات في الموجات التالية للفيروس، التي قد تكون أشد وأصعب وأكثر فتكاً. المشكلة التي تواجه هذا الخيار أن الارقام لا تظهر معدلات الوفاة المرضية فقد اظهر التقرير الحديث للكلية الملكية في لندن أن هذا الخيار سيستنفذ النظام الصحي وسينتج عنه أكثر من ربع مليون وفاة في بريطانيا وأكثر من مليون وربع في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه الطريقة تعتمد على اكتساب الأغلبية من الشعب للمناعة ضد هذا الفيروس، ولكن بما أن هذا الفيروس جديداً فلا نعرف كم نسبة المواطنين الذين سيحتاجون للحصول على هذه المناعة لإيقاف انتشار الفيروس هل هي 40% أم 70%، كما أنه من غير المعروف لحد الآن مدة المناعة المكتسبة لدى المتعافين من هذا الفيروس هل هي 3 أشهر أم عام أم لمدى الحياة، علماً أن نسبة 14% من المتعافين من كوفيد19 لم يكتسبوا منه مناعة وسيعاودون الإصابة به وتمكينه من فرصة ثانية إما للنيل منهم أو على الأقل لمزيد نشر العدوى. عداك عما تم الإشهار به للمشاكل التي تصيب المتعافين بعد الشفاء مثل مشاكل في جهاز المناعة وخلل في وضائف الكبد وتغيير في لون الجلد وطفح جلدي غريب واضف على ذلك مشاكل في الخصوبة عند الرجال، وما خفي أعظم.

وللعلم مناعة القطيع هي ترجمة غير موفقة لـ Herd Immunity لأن Herd في الإنكليزية تعني قطيع حيوانات أو مجموعة بشر، ولكن في العربية قطيع لا تستخدم للبشر، الترجمة الصحيحة لهذا المصطلح هي مناعة المجتمع أو مناعة السواد أو مناعة الغُمار، وقد ورد في لسان العرب: وسَوادُ القومِ: مُعْظَمُهم. وسوادُ الناسِ: عَوامُّهُم وكلُّ عددٍ كثير وغُمار الناس: جمعُهم المزدحم المتكاثف.

2- سياسة انتظار اللقاح Vaccine، وهذه الطريقة التي ينتظرها الكثيرون وقد تكون الأقرب للحصول على مناعة شاملة وطويلة المدى والحد من خطورته مثل ما حصل مع كثير من الأوبئة سابقاً. وهذا عكس الرائج لن يقع قبل سنة في أحسن الأحوال وقد لا يحصل أصلاً، حيث أننا لم نجد لحد الآن لقاح لعدد كبير من الفيروسات. وقد نواجه مشكلة أخرى ألا وهي الطفرات الوراثية والتغيرات الجينية للفيروس Mutation الذي حدث بالفعل لعدة مرات بهذا الفيروس وفي فترة قصيرة، وهذا سيجل إيجاد لقاح أمر في غاية الصعوبة. تحدث معظم هذه الصفرات الجينية بعد أصابه أعداد كبيرة من المرضى وقد تكون السياسة السابقة أصلاً سبباً في حصول هذه الطفرات. قد يمتد طريق الوصول إلى لقاح لعشرات السنوات كما هو الحال مع باقي الفيروسات مثل السل وشلل الأطفال الذي أخذ من البشرية خمسين سنة لإيجاد اللقاح المناسب فهل نتوقع إيجاده في أشهر، أم سيلقى مصير من سبقه من الإيدز والسارس دون أن نجد له لقاح.

4- سياسة الإخمادSuppression سوف نضرب بقوة على ذروة منحنى الوباء لتقليل معدل انتشار إلى اقل درجه ممكنه، وسوف نقوم من أجل ذلك بإجراءات عزل قاسية وسياسة تباعد اجتماعي وتعطيل الدراسة والاعمال في كافه البلاد. بهذه الطريقة لا ينهار النظام الصحي ونقلل معدل الوفيات في حدودها 0.6 %. هذه السياسة التي تم اتبعتها الصين في وقت متأخر نسبياً فكانت نسبة الوفيات حوالي 2-3% وحيث كانت نسبة الانتشار أو= Ro 3.9 وتم تقليلها إلى ما يقارب 0.32. ومن ثم أتبعتها كوريا الجنوبية بوقت مبكر فكان معدل الوفيات أقل من 0.9%، أما إيطاليا فقد أتبعتها بوقت متأخر وأدى إلى ما يقارب 9% من الوفيات. هذه السياسة تحتاج إلى عزل اجتماعي كامل، وإيقاف جميع أنشطة الحياة لمدة لا تقل عن 6 أسابيع وقد تمتد الى عام كامل. ولكن من أهم التحديات لهذه الطريقة هو الاقتصاد حيث أن مدة الإغلاق ستهز الاقتصاد إذا لم يدمره بشكل كامل، وقد تسبب بانفلات أمني وصراع من أجل البقاء، وتضارب واضح مع حقوق الانسان. علماً أن معارضي هذه الطريقة يقولون إنه من الأفضل أن تقتل الناس بالوباء من أن تقتلهم من الجوع والفقر والتشرد.

5- سياسة الإخماد المعدل Modified Suppression وهذه هي السياسة الأكثر انتشاراً في التطبيق حالياً. وفي هذه السياسة سوف تطبق على مرحلتين، الأولى مرحله من الاخماد العنيف يتبعها مرحله من التخفيف. الاخماد العنيف سيكون بإجراءات العزل القاسية في حيث يصل معدل انتشار الفيروس لقيمة أقرب للصفر من الواحد. ويوصي العلماء لتكون مرحلة الإخماد العنيف للست أشهر كاملة، وهناك من العلماء الذين يرجحون أن هذه المدة قد لا تزيد عن 6 إلى 8 أسابيع فقط، والمهم أن تصل نسبة انتشار الفيروس Ro إلى قيمة أقرب للصفر. وتليها المرحلة الثانية للتخفيف وعدوة الحياة والانفتاح ولكن ليس الكامل لست أشهر أخرى، بحيث يكون هناك تركيز على النظافة، التباعد الاجتماعي الغير ضروري، وتقليل الضرورة للخروج من المنزل، وزيادة عدد الفحص العشوائي، وتتبع الحالات المصابة، وتحديد للسفر الغير ضروري، والحد من التجمعات الكبيرة. ومن الماكد أن هناك ستكون بعض التخبطات في متى وما هي المدة التي يجب اتباعها في كل مرحلة وما هي الإجراءات الممكنة والممنوعة، كل هذه أسئلة من الصعب الإجابة عليها.

6- شراء الوقت، وهذه طريقة مهمة وقد تطبق مع أي من السياسات أعلاه. حيث أن الوقت سيعلمنا أكثر عن الفيروس ومدة وسرعة انتشاره وكيفية العدوى ومضاعفاته ومدة المناعة التي يكتسبها الانسان ومدى إمكانية عودة العدوى والاثار الجانبية التي يتركها بعض الشفاء وتأثير هذا الفيروس على أعضاء الجسد الأخرى التي لا تصاب مباشرة ومدى قدرته على عمل طفرات جينية وفي أي ظروف. وبالتالي يمكن بناء نماذج أفضل للوقاية منه وطرق علاج وحتى تصنيع لقاح فعال.

7- انتهاء الفيروس بنفسه كما حدث مع أخوية فيروس SARS وفيروس MERS وانتظار معجزة من عند الله بأن يرفع بها الوباء عن الأرض، ونرجو ألا يعاملنا الله بعدله وأن يعاملنا بلطفه ورحمته.

حيث أن هذا الفيروس جديد، ونتعلم عنه كل يوم الجديد، من سرعة انتشار أو نسبة الشفاء والوفيات أو حتى نسبة الحصول على مناعة ومدتها، متى سينتهي أو هل سينتهي أصلاً أم أنه سيعود أو يبقى، كلها تكهنات تحتاج إلى دراسات ولن نستطيع ان نقول ان هذه الدولة أو هذه التجربة نجحت او فشلت الا بعد انتهاء الجائحة وصدور جميع الدراسات العلمية المقارنة. إن التاريخ سيكون هو الحكم وسيقرر ما إذا كان علماء وساسة العالم قد اتخذوا أفضل الإجراءات حتى الآن.