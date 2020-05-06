صرخة من أصحاب رياض الأطفال ودور الحضانات والمدارس الخاصة: ندفع إيجارات ولا احد يُعوضنا

وطن: طالب أصحاب رياض الأطفال ودور الحضانات والمدارس الخاصة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء إغلاق المدارس والحضانات في جائحة كورونا.

وقال المستشار التربوي اياد العجلة رئيس مجموعة الخير للخدمات التعليمية، في بيان له، إنه "منذ نحو شهرين نتحدث عن ضربة قاسية للمؤسسات التعليمية. والمشكلة ان المؤسسات التربوية لازالت مطالبة بدفع الايجارات من المؤجرين بالإضافة الى المياه والكهرباء وغيرها دون وجود أي دخل ودون وجود أي مساعدة من الحكومة". مضيفا: سمعنا كلاما من مختلف الجهات لكن حتى اليوم لا نرى أي جديد.

وناشد العجلة المسؤولين في الضفة وغزة بالعمل على الوقوف إلى جانب المؤسسات التربوية في ظل هذه المحنة الصعبة، شاكرا جهود وزارة التربية والتعليم اتجاه هذه المؤسسات.

وقال "هذا العام فعلا نفتقد أجواء تعليمية التي ننتظرها من عام الى عام". معرباً عن أمله بتجاوز الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها قريباً.