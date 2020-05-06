الاحتلال يمنع عيادة الإغاثة الطبية من الوصول الى التجمعات البدوية في منطقة قلقيلية

وطن: استنكرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال في منع العيادة الطبية المتنقلة التابعة لها من الوصول إلى التجمعات البدوية في منطقة قلقيلية .

وقالت الإغاثة الطبية في بيان لها، اليوم، إن سلطات الاحتلال تمنع العيادة الطبية من الوصول الى تجمعات عرب أبو فردة، وعرب الرماضين الشمالي والجنوبي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري في منطقة قلقيلية منذ أول شهر نيسان الماضي، وفي ذروة أزمة وباء الكورونا الخطير، ورغم معرفتها أن خدمات الإغاثة الطبية هي الوحيدة التي تصل إلى هذه المناطق.

وطالبت الإغاثة الطبية منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لكسر الحصار الصحي المفروض على هذه التجمعات البدوية و الذي يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة بصحة المقيمين في هذه المناطق و خاصة المسنين والأطفال ومن يعانون من أمراض مزمنة.