نيزك يكشف أن المريخ كان أزرق اللون

وطن: اكتشف العلماء جزيئات عضوية عمرها 4 مليارات عام تحتوي على النيتروجين في نيزك مريخي، ما يلقي ضوءا جديدا على تاريخ الكوكب الأحمر المبكر.

وقال العلماء إن النيزك ALH 84001 طرد من سطح الكوكب الأحمر قبل 15 مليون سنة. وتم العثور عليه في القارة القطبية الجنوبية في عام 1984.

وتم هذا الاكتشاف من قبل فريق ضم خبراء من معهد علوم حياة الأرض (ELSI) في معهد طوكيو للتكنولوجيا ومعهد علوم الفضاء والملاحة في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).

ويقول العلماء إن اكتشاف جزيئات النيتروجين يقدم أدلة على ما ضي المريخ. وعلى وجه التحديد، أن وجود الماء على الكوكب منحه مظهرا مختلفا بشكل كبير عن الكوكب الأحمر الذي نعرفه الآن.

وأوضحوا في بيان: "لأن المعادن الكربونية تترسب عادة من المياه الجوفية، تشير هذه النتيجة إلى أن كوكب المريخ المبكر كان رطبا وغنيا بالمواد العضوية، ما جعله ربما صالحا للعيش ومناسبا لبدء الحياة".