في الحملة الأخيرة لفيسبوك ... صدى سوشال يوثق حذف أكثر من 100 حساب ويعمل على استردادها

وطن: وثق مركز صدى سوشال حملة حذف وتعطيل حسابات عشرات حسابات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في يوم واحد ودون إبداء الأسباب.

وقال المركز في بيان له، إنّ أكثر من 100 حساب فلسطيني تم تعطيله وحذفه خلال مساء يوم الاثنين 4/5/2020.

وأفاد صدى سوشال أنه يواصل متابعة هذه الحملة، وانه قام بمخاطبة إدارة فيسبوك بشأن قائمة أولية من الحسابات التي تم تسلمها من قبل اصحابها عن حذفها ، ضمت صحفيين ونشطاء طالت الحملة الأخيرة حساباتهم.

يشار إلى أن فيسبوك يشن حملات متواصلة ضد المحتوى الفلسطيني رضوخاً لطلبات إسرائيلية لإزالة المحتوى الفلسطيني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتضييق عليه.

وقد شملت هذه الحملات، على إجراءات حذف للحسابات، وحظر مؤقت، ومنع من استخدام العديد من أدوات ومزايا فيسبوك، واغلاق لصفحات مجتمعية وإعلامية، ما اعتبره المركز في بيانات سابقة مساسا بحرية التعبير، و انحيازاَ للموقف الاسرائيلي وانصياع لدعواته ضد المحتوى الفلسطيني في العالم الرقمي.

و تساوقاَ مع سياساته في ملاحقة النشطاء والصحفيين الفلسطينيين والزج بهم في سجونه على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عبر صفحاتهم الشخصية عن مواقفهم من الاحتلال وجرائمه.

وأكد صدى سوشال أنه رغم نجاحه من خلال التواصل مع ادارة فيسبوك في استرداد العديد من هذه الحسابات التي طالتها إجراءات فيسبوك في أوقات سابقة، إلا أن سياساتهم تجاه المحتوى الفلسطيني لا تزال تتخذ منحى التضييق والتقييد لهذا المحتوى.

ودعا مركز صدى سوشال كل من تعرض حسابه للاغلاق للتواصل معه من خلال الصفحة الرسمية للمركز، مؤكدا على وضع طاقمه في خدمة جمهور المستخدمين الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي في ظل السياسات المجحفة المستمرة من ادارة فيسبوك.

كما نوه المركز للمستخدمين على ضرورة حفظ الروابط الخاصة بالحسابات لتمكين المركز من التعامل معها خلال تواصله مع إدارة فيسبوك.