3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب إن الإصابات الجديدة من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي.

وكانت الصحة أعلنت مساء اليوم عن أنّها أجرت فحصًا لـ596 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وكانت نتائجها "سلبية" أي غير مصابة بفيروس "كورونا" الوبائي.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي يعرض مستجدات فيروس كورونا بغزة، أنّ إجمالي الفحوصات التي أجرتها بلغ 6.444 عينة، جاءت منها 6.427 عينة سلبية، و17 عينة كانت إيجابية.

وأكّدت الصحة تعافي 12 حالة من الفيروس، فيما بقيت 5 حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل الميداني بمعبر رفح البري.

وذكرت أنّ عدد النزلاء في مراكز الحجر الصحي الخاص في جميع محافظات القطاع بلغ 1068 نزيلًا، في 13 مركزًا، ولم تظهر عليهم جميعًا أعراض المرض.