الهدمي لوطن : تبرعات بنك القدس لازالت قائمة ولكن ليست من خلال صندوق " وقفة عز"

وطن : علمت وطن من مصادر خاصة ان بنك القدس قد قرر سحب تبرعه والذي قدّمه لوزارتي التنمية الاجتماعية والصحة من خلال صندوق " وقفة عز " والتي تقدّر قيمته ثلاثة ملايين وعشرة الاف شيقل .

وفي سؤال لوطن حول الاسباب التي دفعت ببنك القدس لتقديم تبرعاته لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بعيدا عن صندوق " وقفة عز " اكد الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي لوطن ان حقيقة الامر ان قرارا من مجلس ادارة البنك بالتبرع بثلاثة ملايين وعشرة الاف شيقل وبما قيمته " 860" الف دولار ، بحيث توزع على الشكل التالي " 800 " الف دولار لوزارة الصحة و " 60 " الف دولار لوزارة التنمية الاجتماعية مع الاشارة الى ان البنك يضم في عضوية ادارته د. احمد مجدلاني وهو زير التنمية الاجتماعية .

كما اكد الهدمي ان ادارة البنك كانت قد رتبت وقبل انشاء صندوق " وقفة عز " ان يتم التبرع مباشرة بهذه الاموال الى وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية ، مشيرا في الوقت ذاته ان الهدف من انشاء صندوق " وقفة عز " بالدرجة الاولى هو دعم هاذين القطاعين " الصحة من اجل مواجهة جائحة " كورونا " والتنمية الاجتماعية والمتمثلة بالعمال والاسر الفقيرة " ، وبالتالي عندما تم انشاء الصندوق كان الوضع الطبيعي ان يتم التبرع بأموال البنك من خلال الصندوق ، لكن فنيا الصندوق يرغب بأن تورد الاموال الى حسابه والتصرف من خلاله ، لكن وبسبب اننا كنا قد رتبنا مسبقا مع الوزارتين بكيفية صرف اموال التبرع وقمنا بالتبرع بالجزء الاكبر من الاموال قبل انشاء صندوق "وقفة عز " ، وبالتالي عندما جاء الصندوق وقام بتعيين شركة عالمية للتدقيق الخارجي على كل الاموال التي دخلت الى الصندوق كان طلب الصندوق واضحا لنا ان يتم ايداع كل المبلغ الى الصندوق وانه لا يمكن القبول بأن يتم وضع جزء من الاموال في الصندوق بحجة ان الجزء الاخر قد تم التبرع به قبل انشاء الصندوق .

كما اكد الهدمي انه ومن باب الشفافية المطلقة كان الحديث واضحا ما بين البنك و رئيس الصندوق و المدقق الخارجي شركة " أرنست يانغ " انه ما دامت هذه الاموال لم تدخل الى حسابات الصندوق فعليا فلن تحتسب ، ومن هنا نحن نقول ان الصدقة الجارية لازلت قائمة ، ومن أجل الامانة الصحفية المبلع موجود وضمن مسؤوليتنا الاجتماعية ولكن التصرف به سيكون خارج صندوق " وقفة عز " والسبب وجود اتفاق مسبق قبل انشاء الصندوق مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية وقد تم التصرف بالجزء الاكبر من اموال التبرع وبعلم وزيري الصحة والتنمية الاجتماعية .

كما اكد الهدمي ان رئيس صندوق " وقفة عز " طلال ناصر الدين قد تفهم الامر وان تبرع بنك القدس لازال قائما وبنفس القيمة ثلاثة ملايين وعشرة الاف شيقل ولكن للتصرف مباشرة وليس من خلال الصندوق .

وردا على سؤال وطن اذا ماكانت هناك اية خلافات بين البنك وادارة صندوق " وقفة عز " ، نفى الهدمي وجود اي خلافٍ مع ادارة صندوق " وقفة عز " وان كل هذه الاجراءات تمت بالتوافق والتفاهم مع رئاسة الصندوق وعلى مبدأ العمل بالشفافية المطلقة ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان التبرع لوزارة الصحة كان عبارة عن تقديم معدات ومسلتزمات طبية ووقائية وتسديد فواتير ، اما فيما يتعلق بالتبرع لوزارة التنمية الاجتماعية سيتم من خلال تقديم الدعم وفقا لقوائم الاسر المحتاجة وسيتم تزويدنا بها من خلال الوزارة .

وحاولنا في وطن التواصل مع رئيس صندوق " وقفة عز " طلال ناصر الدن من اجل أخذ تصريح له حول الموضوع لكننا لم نتمكن لغاية الان .

وكان بنك القدس قد وقع اتفاقية في السابع من شهر نيسان الماضي مع وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله، الثلاثاء، لتقديم إغاثة للأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة انتشار فايروس كورونا، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا ورئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي لوطن : خصصنا مساعدة طارئة قيمتها 3 ملايين شيقل لصندوق "وقفة عز" بغية المساهمة في محاربة تفشي جائحة كورونا في فلسطين، في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك اتجاه أبناء شعبنا ولمساندة الحكومة، موضحا أن الجزء الأكبر من المساعدة سيخصص لدعم القطاع الصحي من خلال وزارة الصحة، فيما سيخصص جزء لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الأسر الفقيرة والمتضررة بسبب الأزمة.

وأضاف هدمي : "بداية التبرعات تمثلت في تقديم مساعدات عاجلة لوزارة الصحة بقيمة نصف مليون دولار من قبل جمعية البنوك، وهذا المبلغ مقدمة مشاركة القطاع المصرفي في مواجهة هذه الأزمة"، مردفاً: "هذا واجبنا في القطاع المصرفي والقطاع الخاص للتخفيف من أثر هذه الأزمة على أبناء شعبنا."

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وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة صندوق وقفة عز، عن قائمة ضمت أسماء 138 من أفراد ومؤسسات ممن قدموا تبرعات للصندوق من بينها بنك القدس الذي تعهد بتقديم تبرعٍ بقيم ثلاثة ملايين شيقل .

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وكان مجلس الوزراء قد اعلن في الثالث من شهر نيسان الماضي أن الرئيس محمود عباس صادق على تشكيل صندوق "وقفة عز"، وذلك لجمع التبرعات لمواجهة فيروس "كورونا"، برئاسة رجل الأعمال طلال ناصر الدين كما ضم في عضويته ثلاثين شخصية بارزة من القطاع الخاص الفلسطيني من كافة المحافظات.

وفي تصريحات سابقة لوطن أكد ناصر الدين أن صندوق "وقفة عز" سيعمل بشفافية كاملة، حيث سيتم صرف الأموال بناءً على أولويات تقررها إدارة الصندوق وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزارء محمد اشتية ووزارتي التنمية والصحة.