الاغاثة الزراعية وجمعية تنمية الشباب تنفذان حملة توزيع زيت الزيتون في مخيمي الفارعة وعسكر



وطن: قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و جمعية تنمية الشباب بحملة توزيع زيت الزيتون في المخيمات ومدينة نابلس ، وذلك في اشارة الى ضرورة توسيع العمل والانشطة في هذه المناطق والتي تحوي كثافة سكانية عالية ونقص في الموارد.

وياتي هذا النشاط في اطار حملة" احنا معكم " لمكافحة فايروس كورونا التي نفذتها الإغاثة الزراعية لجمع زيت الزيتون لصالح العائلات المتضررة ، حيث تم جمع اكثر من 400 عبوة بحجم 2 لتر من المزارعين والتعاونيات في محافظة نابلس . والتي تهدف لتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين ابناء شعبنا في ظل هذه الجائحة .

واشار عبد الناصر العرجا احد متطوعي جمعية تنمية الشباب ان هذا العمل يأتي ضمن مجموعة حملات الاغاثة الزراعية والتي تشارك فيها جمعية تنمية الشباب من خلال متطوعيها، والتي يتم العمل على تنفيذها في العديد من القرى في مختلف محافظات الوطن في ظروف جائحة كورونا، والتي شملت العمل من خلال لجان الحماية والطوارئ وتوزيع المعقمات والملابس الواقية للطواقم وحملات تسويق الأجبان من المزارعين الى المستهلكين بشكل مباشر وحملة زراعة الحديقة المنزلية وتوزيع اشتال الخضروات على المواطنين.