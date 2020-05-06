كتب: طارق طوقان

هذا العنوان كان العبارة الأولى التي سمعتها من دكتورنا الفاضل الراحل رشيد الدقر والذي علمنا في الجامعة الأردنية مادة المالية العامة والضرائب. في البداية كانت العبارة صادمة، (خزينة الدولة جيوب رعاياها)، وتوحي بأن للدولة الحق في أن تمد يدها إلى جيوبنا وتأخذ ما تريده منها، أو أنها تعني بأن للدولة أن تغتني من جباية الضرائب من الرعايا ومن المواطنين. ثم مضى بنا المرحوم الدكتور رشيد (وزير المالية في عهد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا)، وأبحر بنا في عباب المالية العامة وتنظيمها القانوني وتفاصيل العدالة الاجتماعية، حتى فهمنا أن المقصود بعبارة "خزينة الدولة جيوب رعاياها" هو العكس تماما وأنها كعبارة تلخص قانون الاقتصاد الحر. فالمال عصب الأعمال، والدولة تعد غنية ليس بما تملك في خزينتها، وإنما تعد الدولة غنية بما تملكه جيوب شعبها، وكلما تحسن الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين كلما انعكس ذلك ايجابيا على موارد الدولة وخزينتها العامة.

تذكرت هذه المقولة أمس حين سمعت عددا من القرارات التي صدرت عن الحكومة أو الإشارات التي وردت من عدد وزرائها، بخصوص المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة الكورونا. ولم أجد أفضل من هذه العبارة استهلالا للتذكير بأن السياسات الحكومية بشكل عام ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التأثير طويل المدى وليس المعالجة الوقتية أو الآنية، كما لا بد من كون هذه السياسات تهدف إلى تحقيق التوزان بين كافة المكلفين، فتخفيف أثر الجائحة لا يمكن تحقيقه من خلال وضع التكليف على جهة واحدة فقط دون غيرها في المجتمع، ولا يكمن في فرض المزيد من الأعباء على أحد الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد فقط دون غيره. فكافة القطاعات قد تضررت، والتعافي لا يكون بتبني سياسات تجنح نحو مبدأ الخيرية والصدقات إنما يكون التعافي التدريجي بتمكين القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من استعادة عافيتها والمساهمة في التشغيل وتحريك عجلة الانتاج ومن ثم بدفع ما عليها من ضرائب ورسوم.

منذ إعلان حالة الطوارئ ومن ثم تجديدها، والمواطنون الفلسطينيون يتسائلون عن سر غياب القرارات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين شرائح المجتمع الفلسطيني وتوزيع الأعباء بينهم. ما لاحظناه لغاية اليوم هو تركيز القرارات التي صدرت على اعتبار أن القطاع الخاص هو الرافعة الأساسية التي سوف تتحمل كل جوانب الأزمة المالية، من تحمل لأجور الموظفين والعمال في هذا القطاع، إلى دفع الضرائب والمستحقات المالية الحكومية ضمانا لتوفير السيولة النقدية لخزينة السلطة، وصولاً إلى مطالبة هذا القطاع بالتبرع لكافة الصناديق الاجتماعية من باب التكافل الاجتماعي وسداد الدين عن سنوات الربح السابقة! كما صدرت قرارات تمنع مزودي الخدمات من قطع الخدمات عن المستهلكين المتعثرين الذين لا يلتزمون بالدفع، سواء كان هذا التعثر حقيقيا أو مفتعلا عند البعض، مع بقاء التزام هذه الشركات اتجاه الشركات الأكبر أو مصادر التزويد الأساسية بدفع فاتورتها قائما بشكل كامل! ولا ننسى القرارات التي صدرت في بداية الأزمة وتم التراجع عنها لاحقا، بخصوص التعامل مع الشيكات المرتجعة وما أدت إليه من خضة حقيقية في السوق الفلسطيني. فعدد كبير من القرارات المذكورة أعلاه شرعت باب النزاعات سواء في المرحلة الحالية أو في المرحلة القريبة القادمة، وتأتي جميعها ضمن المفهوم الخاطئ لعبارة خزينة الدولة جيوب رعاياها، كل هذا في ظل تعطيل مرفق العدالة وعدم انتظام العمل في المحاكم والتي من المفروض أن توفر الآلية القانونية لمراجعة الالتزامات التعاقدية وقانونية التصرفات التي تصدر في هذه الفترة.

صدقا، لا أظن أن هناك أحد يتمنى ان يكون اليوم في موقع المسؤولية، للمحاذير عن أي قرار قد يتم أخذه والتبعات الكثيرة والصعبة التي قد تصحب أي قرار. إلا أن الوضع يحتم على من هم حاليا في مركز صنع القرار من مسؤولين أن يقوموا بتوفير السياسات الأمثل والأكثر ملائمة لتحقيق التوازن والعدالة، وان يتولوا من جانبهم إدارة الأزمة بحنكة وبروية. ولا اظن أن الدعوات التي تصدر من مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الحكومة بمراجعة السياسات والقرارات التي تم أخذها في فترة الطوارئ تهدف إلى جلد هذه القرارات أو مناكفة الحكومة، وإنما هي استغاثات حقيقية لمورد الدخل الأساسي حاليا في المجتمع الفلسطيني ونداءات بأن الوضع على حافة الهاوية بالنسبة للعديد من شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأستغرب أن يكون هناك أصوات عديدة في المجتمع تدعو إلى تركيز الضغط بالصورة التي ذكرت أعلاه على القطاع الخاص، لما في هذا من خطر حقيقي وداهم على الركيزة الأساسية لتشغيل السوق الفلسطيني.

وللتذكير فإن القطاع الخاص ليس فقط مجموعة من الأثرياء أو عدد من البنوك أو الشركات الكبيرة، بل يشمل القطاع الخاص الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، ويشمل التجارة والصناعة والخدمات، وليس سرا أن الحكومة في السنوات الأخير قد شجعت العديد على الدخول في عالم الأعمال الخاص وعدم الارتهان إلى الوظيفة، فهناك قطاع خاص موجود وعليه خطر حقيقي في ظل الأزمة الحالية، خطر يستوجب من صانعي القرار أن يراعوا في أي قرارات تصدر عنهم تحقيق المقاصد من التنظيم والتشريع، وهي العدالة أولا والاستقرار ثانيا.

بناء على كل ما سبق، وضمن القرارات التي تأخذها الحكومة حاليا لتحقيق التعافي الاقتصادي، فإنه من المنتظر من الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تؤدي بحق إلى تحقيق التوازن في السوق الفلسطيني وضمان التعاملات العادلة بين مكوناته وأفراده، ومن هذه القرارات المنتظرة:

- أن يتم عودة مرفق العدالة والقضاء إلى العمل بشكل تدريجي وسريع للبت في النزاعات التي ظهرت أو من المتوقع أن تبدأ في الظهور قريبا، ولتوفير مراجعة قضائية للاخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل جميع الأطراف.

- ان تقوم الحكومة بسن مجموعة من القرارات التنظيمية بالاستناد إلى جلسات الحوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات التمثيلية للعمال والموظفين والمستهلكين بهدف تحديد الإستثناءات على الإطار القانوني والتنظيمي الساري حالياً بما لا يخل بالمراكز القانونية المستقرة لهذه الجهات وما يضمن عدالة توزيع الأعباء الاقتصادية.

- ان يتم عودة العمل في المؤسسات الحكومية الخدماتية خاصة ما كان منها متعلقا بحقوق المواطنين القانونية والاقتصادية.

- تبني مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات على شركات القطاع الخاص، تتناسب مع قيام هذه الشركات بتشغيل نسبة معينة من العمال أو بتحقيق مبيعات من خلال الأسواق المحلية أو التصدير إلى الأسواق الخارجية.

- الموازنة في التدابير الوقائية والعودة التدريجية لكافة مناح الحياه، فليس المطلوب أن نتعافى اقتصاديا لننتكس صحيا.

فالتعافي الحقيقي لا يمكن أن يتم الا من خلال تحقيق التوازن العادل بين التزامات كافة الجهات الموجودة في المجتمع من قطاع عام ومن قطاع خاص ومن عمال وموظفين، مما يضمن وقتها أن تصبح جيوب الرعايا الرافد الحقيقي لخزينة الدولة بشكل عادل ومتزايد لا بشكل هبات وحملات تكافلية وتضامنية.