الاحتلال يفرج عن والد الشهيد "أشرف نعالوة" وشابين آخرين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة أسرى من سجون الاحتلال.

حيث أفرج الاحتلال عن الأسير وليد نعالوة (60 عاماً) والد الشهيد أشرف نعالوة، بعد أن أمضى 18 شهراً في الأسر، وأبقى على اعتقال نجله "أمجد"، يذكر أن الاحتلال عن زوجته قبل أسبوعين بعد اعتقالٍ دام عاماً ونصف.

كما أفرجت السلطات عن الأسير عمر موسى قوار (17عاماً) من مدينة الدوحة في بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة عاما ونصف في سجون الاحتلال،ورأفت عماد ذياب من بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، بعد اعتقال دام قرابة العامين ونصف.