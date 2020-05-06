تجار من رام الله يتحدون قرار الحكومة بفتح محالهم التجارية، والغرفة التجارية لوطن: سنوصل صوتهم للمسؤولين

وطن: في تحد لقرار الحكومة، الذي حددت من خلاله القطاعات التجارية المسموح لها بالعمل في محافظة رام الله والبيرة، اكد تجار من المحافظة لوطن للانباء انهم سيباشرون من السبت المقبل بفتح محلاتهم التجارية طيلة ايام الاسبوع مع مراعاة اجراءات السلامة.

وقال التاجر عمر حسام ابو العز، لوطن ان نحو 15 تاجرا، يمثلون قرابة 80 تاجرا في رام الله من كل القطاعات التجارية، عقدوا اليوم اجتماعا مع غرفة تجارة رام الله، وطالبوهم بالسماح لهم بفتح محلاتهم من يوم السبت الى يوم الخميس مع مراعاة اجراءات السلامة.

واوضح ابو العز ان التجار باتوا غير قادرين على تحمل الاعباء الناجمة عن اغلاق محلاتهم، مؤكدا لوطن ان الحكومة لا تكترث بهم .

واكد ابو العز ان التجار قرروا يوم السبت فتح محلاتهم طيلة ايام الاسبوع، وفي حال جرى اغلاقها، فأن التجار سيعتصمون في شوارع المدينة ويغلقونها.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد عطاري لوطن، ان بعض التجار المتضررين من الوباء، طلبوا من الغرفة التجارية السماح لهم بفتح محلاتهم التجارية، ونحن قلنا لهم اننا سنقوم بصفتنا ممثلين عنهم برفع مطالبهم وصوتهم الى الجهات المسؤولة عن ذلك، ممثلة بالحكومة والمحافظة.

واضاف عطاري انه جرى التواصل مع محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ووضعها في صورة المطالب، وانه خلال الساعات المقبلة سيكون هناك جواب حول مطالب التجار، حيث سيعقد اجتماعا معها من اجل مناقشة هذا الموضوع.

وحول اقدام التجار على خطوة شخصية بفتح المحلات الممنوع فتحها، قال عطاري " لا نريد استباق الامر، نحن نقف مع التجار ونمثلهم ومسؤولين عنهم، وسنحاول قدر الامكان بتوصيل رسالتهم، وسيكون هناك لقاء اخر مع التجار يوم غد".