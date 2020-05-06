السفير الأمريكي فريدمان: واشنطن مستعدة للاعتراف بضم مناطق في الضفة وغور الأردن

وطن: اعتبر سفير الولايات المتحدة في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، بأن فرض السيادة (الضم) على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن قرار إسرائيلي وأن بلاده تستعد للاعتراف بذلك في غضون أسابيع.

وعدد السفير فريدمان المعرف بميوله الصهيونية الشروط لذلك وهي: استكمال رسم خريطة للأراضي، وتجميد إسرائيل البناء في المناطق المصنفة "جيم" حيث لن تفرض السيادة، وشروعها في مفاوضات مع الفلسطينيين لمدة اربع سنوات من موعد طرح الخطة، زاعماً أن الفلسطينيين يرفضون ذلك حاليا ولكنهم ربما سيغيرون موقفهم في المستقبل.

وفي مقابلة أجرته معه صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، بمناسبة مرور عامين على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، أكد أنّ بلاده لن تضع شروطا إضافية.

وشدد المسؤول الأمريكي على ان أماكن مثل مستوطنة "بيت إيل" والخليل، وان الأمريكيين يعون أن "إسرائيل" لن تتخلى على هذه الأماكن، مثلما الأمريكيون الذين لن يتخلوا عن تمثال الحرية!