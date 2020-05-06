جدول عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة رام الله والبيرة خلال الفترة القادمة

وطن: أعلنت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، توضيحات آلية العمل في القطاعات المختلفة في المحافظة عقب اعلان رئيس الوزراء محمد اشتية امس الثلاثاء عن اجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة في اطار عملها ضمن حالة الطوارئ.

واوضحت غنام ان العمل في محافظة رام الله والبيرة سيخضع لاعتبارات عديدة كون المحافظة ما تزال تعاني من الوباءظن حيث ستعمل صالونات الحلاقة أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة والنصف مساء مع الالتزام بشروط السلامة والتباعد وعدم الاكتظاظ والتزام كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع النقابة سابقا.

وسيسمح لمحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بالعمل ايّام الاحد والثلاثاء والخميس، بينما تعمل محلات الصاغة والمجوهرات والكوزمتكس والهواتف ومحلات (بيع وصيانة) الحاسوب والدراي كلين ومحلات الخياطة أيام السبت، الاثنين والاربعاء.

ستعمل مصانع الأدوية والأغذية مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50% من القوى العاملة.

محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والملاحم تعمل على مدار الاسبوع مع الحفاظ على شروط السلامة العامة والحرص على عدم وجود تجمعات.

محلات الحلويات تستمر بالعمل خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية.

تستمر محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية ويسمح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط.

محلات المهن مثل ( الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الاثاث) ستعمل ايام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.

يسمح بعمل ورش البناء ضمن ساعات العمل المحددة وباتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وما يتبعها من : (مناشير الحجر ، ونقل المستلزمات مثل الباطون ونقل الحصمة ، والرمل ، والاسمنت، ومصانع الطوب. ومحلات الالمنيوم..الخ)

يسمح لجميع التكاسي العمل ( الداخلي) على ان يكون فقط راكب واحد، واذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنين بالتكسي.

بخصوص العيادات والمراكز الطبية الخاصة تبقى بنفس الاجراءات المتبعة وضرورة التواصل مع مديرية الصحية لاي اسفتسار.

• كافة القطاعات المسوح لها بالعمل حسب ما ورد أعلاه تعمل منالساعة 10 صباحا حتى الساعة 7:30 وعليها التقيد بما يلي:

1. ارتداء كمامة وقفازات.

2. التباعد وعدم الاكتظاظ.

3. إتباع وسائل الوقاية والتعقيم.

4. كل من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

