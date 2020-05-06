استشهاد مؤمن أبو حجر أحد عناصر القسام في نفق للمقاومة شرق غزة

وطن: أعلن فجر اليوم الاربعاء في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب مؤمن ابو حجر 25 عاما، أثناء عمله في نفق للمقاومة بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة ، باستشهاد مؤمن أبو حجر 25 عام من حي الزيتون شرق غزة .

وقالت مصادر محلية ان أبو حجر استشهد بحادث عرضي خلال الاعداد والتجهيز.

وأعلنت وزارة الصحة بغزّة في بيانٍ مقتضب، عن استشهاد الشاب مؤمن أحمد أبو حجر، البالغ من العمر 25 عاماً، جراء حادث عرضي شرق غزّة، لافتةً إلى عدم صحة أنباء وجود إصابات أخرى.

كما اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد مؤمن أحمد أبو حجر من سكان حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزّة، مُوضحةً أنّه اُستشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة.