مدفعية الاحتلال تقصف فجر اليوم عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، عددا من المواقع التابعة للمقاومة في قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لحماة الثغور غرب بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق المحافظة الوسطى.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ان دبابات الجيش هاجمت 3 مواقع تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، نحو مستوطنات الغلاف دون أي أضرار.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة.