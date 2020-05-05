نقابة عمال النقل تعلن بدء العمل بالمواصلات العامة غداّ الاربعاء

وطن: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل بالمواصلات العامة سيبدأ غداّ الاربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة ونصف مساءً، في "كافة محافظات الوطن ونقل المواطنين من التجمعات السكانية والقرى والمخيمات الى المدينة." حسب ما جاء في البيان

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه سيكون عدد الركاب كالتالي" 4 ركاب السرفيس بدل 7 ركاب، وراكبين بدل أربعة ركاب للمركبات الصغيرة، والحافلة 25 راكب بدل 50 راكباً، على أن تكون أجرة الراكب ليست كما كان في السابق وأن يكون هناك تنسيق وتشاور مع مراقبي المرور في جميع المحافظات لتعديل التسعيرة بما يرونه مناسباً طول حالة الطوارئ."

وشددت على على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والوقائية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اعلن مساء اليوم انه تم السماح بحركة المواصلات العامة داخل المحافظات غير المصابة بمعنى بين القرى والمخيمات والمدن في مناطق طوباس، جنين، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت وأريحا، مع السماح أيضا للتنقل بين تلك المحافظات بالمواصلات الخاصة ثم يليها ترتيب التنقل حسب إجراءات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة المواصلات.