الحكومة ستُغرم من لا يرتدي الكمامة والقفازات

رام الله - وطن: قررت الحكومة فرض غرامات مالية على كل مواطن لا يضع كمامة ولا يستخدم الكفوف.

ونصت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء، ان كل شخص لا يضع كمامة وقفازين في الاماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن واماكن التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية او لا يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي او اي من متطلبات البروتوكول الصحي يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار اردني ولا تزيد عن خمسين دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة.