تسجيل 236 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

وطن: أعلنت إيطاليا تسجيل 236 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 29 ألفا و 315 وفاة.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 236 حالة جديدة، وبلغ مستوى 29315.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 مايو 269 حالة، وفي 2 مايو 474، وفي 3 مايو 174، وفي 4 مايو 195.