ترامب ووزير دفاعه ينفيان علاقة الولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا

وطن: نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الدفاع في إدارته، مارك إسبر، وجود أي علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في فنزويلا، التي أعلن عن إحباطها، رئيس البلاد، نيكولاس مادورو.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، تعليقا على إعلان فنزويلا القبض على "مرتزقين أمريكيين اثنين" خلال إحباط محاولة الانقلاب: "سنكشف الحقيقة حول ما حدث. سمعنا ذلك الآن فقط. لكن هذا الوضع لا علاقة له بحكومتنا".

كما أكد إسبر لاحقا أن حكومة الولايات المتحدة لا صلة لها بقضية محاولة الانقلاب في فنزويلا.

وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، الأحد الماضي، أن قوات الأمن في بلاده أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول فنزويلا لتنفيذ انقلاب على السلطة وقتل الزعماء السياسيين في كاراكاس قادمين من كولومبيا المجاورة.