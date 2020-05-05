مخطوطات فلسطين الى اين؟!

كتب *عمر رمضان صبره : اعترف انني قبل هذا التاريخ لم اقرأ أي شيء عن علم المخطوطات ولا عن مخطوطات فلسطين ولم أتبع أي كتابات عنها ولم أهتم بها، علما بأن الصديق خليل كراجه قد دعاني لزيارة مؤسسة إحياء التراث بمكتبه بأبو ديس ولم ألبي الدعوة حتى تاريخه، وقد أهداني صديق الدراسة عبد الحميد أبو النصر (المشهور بحسام أبو النصر) بتاريخ 16/1/2018 كتابه تاريخ المخطوطات بفلسطين ولم أقرأه إلا اليوم 29/4/2020، وبعد قراءة الكتاب الصادر عن مركز الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن سلسلة أوراق فلسطينية الصادر بأيار/ 2017 وعدد صفحاته 56 أريد تسليط الضوء على المخطوطات بالنقاط التالية:

(1) يقصد بالمخطوطة أنها النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده باللغة العربية أو سمح بكتابتها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل أو عن نسخ أخرى غير الأصل. فيقال على كل نسخة منقولة بخط اليد عن أي مخطوطة بأنها مخطوطة مثلها حتى لو تم النقل أو النسخ بعد عصر النسخ الأصلية.

(2) التاريخ الفلسطيني منذ العهد الكنعاني حتى تاريخه وما بينهما من غزوات وفتوحات تركت ارثاً حضارياً وانسانياً بأشكال متنوعة ومنها المخطوطات اليدوية التي لا يمكن حصره ولا تجميعها بمكان واحد بل هي متناثرة وموزعه بين كافة مدن فلسطين وخارجها ولدى الكيان الصهيوني الغاصب نتيجة اغتصابه لهذه المخطوطات.

(3) بعد قراءة الكتاب أحزنني جدا عدم جمع كافة المخطوطات الفلسطينية وحفظها بمكان واحد حيث أنها موزعه بين المدن الفلسطينية بمكتبات عامه ومكتبات خاصة ومؤسسات رسمية، ومنها مخطوطات بخارج فلسطين وكتبت بفلسطين.

(4) اهتم علماء آثار الكيان الصهيوني الغاصب بالآثار الفلسطينية والمخطوطات الفلسطينية وأينما تكون يذهبوا إليها ويستولون عليها حتى ممكن أن يشتروها ويدفعوا ثمن لمن يمتلكها كما فعل (اليعازر سوكينوك) بامتلاك ثلاث مخطوطات لصالح الجامعة العبرية في القدس ضمن مجموعة مخطوطات البحر الميت في أريحا عند اكتشافها عام 1947، ثم قام بشراء أربع مخطوطات أخرى من (اثاناسيوس صموئيل) رئيس دير سانت مارك (للكاثوليك) لصالح الجامعة العبرية بعد حرب 1948 وبذلك أصبحت السبع مخطوطات بحوزة الجامعة العبرية بالقدس.

(5) استمرار محاولات سلطات الآثار الإسرائيلية الغاصبة بالعمل على تغيير دلالات المخطوطات التي تعثر عليها ومثال لذلك ما تم العثور عليه في منطقة وادي قمران، وقيامها بعقد المؤتمرات حول المخطوطات كمؤتمر عام 1999 في الجامعة العبرية بالقدس.

(6) حسب ما ورد بالورقة بأن هناك الكثير من المخطوطات الفلسطينية والإسلامية لدى مكتبة الجامعة العبرية بالقدس وقد قامت المكتبة بعمل فهارس لهذه المخطوطات التي تحتويها ومنها على سبيل المثال مخطوطة (إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى) للشيخ شمس الدين محمد السيوطي المنهاجي المتوفي بعد سنة (880ه/1475م).

(7) هناك الكثير من المخطوطات الموزعة بالمكتبة بمدن الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل الفلسطيني يذكر الكاتب منها مكتبة مسجد الحرم الابراهيمي بالخليل، بالإضافة لمكتبات عائلية مكتبة يعقوب طهبوب وعارف دويك وراشد الحلواني بالخليل، ومكتبة جامع برقين بجنين ومكتبة الجامع العمري ومكتبة كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، ومخطوطات بيت لحم موزعة على الأديرة والكنائس، ومخطوطات لدى مكتبة بلدية البيرة، ومكتبة جامع الجزار بعكا، ومكتبات البديرية والحسينية والمسجد الأقصى والخالدية بالقدس.

(8) تعتبر المخطوطات جزء أساسي ومكون أصيل من تراثنا الوطني للحفاظ على هويتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية وهي الإرث الحضاري والإنساني الذي يجب علينا الحفاظ عليه وجمعها وتوثيقها حسب اليات الحفظ الأمين لهذا الكنز الحضاري الكبير لحضارتنا.

(9) هناك جهود طيبه ومشكوره من الكثير من الجهات التي تقوم بدور وطني كبير من أجل الحفاظ على هذا الإرث كمؤسسة إحياء التراث التي لم أزورها بعد، ومكتبة بلدية البيرة، ودائرة المخطوطات بوزارة الأوقاف الإسلامية، مركز ترميم المخطوطات الأثرية في المسجد الأقصى، ومؤسسة بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية. حيث يقوموا بترميمها وإحيائها وحفظها بحفظ أمين والقيام بتحويلها إلى نسخ الكترونية ويعيدوا نشرها عبر المواقع الالكترونية لتكون امام الباحثين والقراء. (10) إن الحروب والغزوات المتكررة على فلسطين منذ عبر التاريخ أضاعت الكثير من هذه المخطوطات بالإضافة لدور الكيان الصهيوني بسرقة هذه المخطوطات التي تمثل ارثنا الحضاري والتاريخي لقضيتنا الوطنية أتمنى من الله العلى القدير أن يتم جمع كافة المخطوطات ضمن مؤسسة فلسطينية واحده وتحويل كافة المخطوطات إلى أرشيف الكتروني مصور لمواجهة الحركة الصهيونية بادعاءاتهم الكاذبة، إن المخطوطات هي من أهم الوثائق التاريخية للحفاظ على الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية والروايات المتصهينة بأصالة وعراقة وتاريخ الشعب الفلسطيني وأن فلسطين هي المكان الأزلي لنا ومن يأتي اليها من غيرنا فهم غزاه فحافظوا عليها



* باحث قانوني