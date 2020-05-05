محاكم الاحتلال تصدر 360 قرار إداري منذ 2020

وطن: أصدرت محاكم الاحتلال أوامر الاعتقال الإدارية بواقع 360 قرار منذ بداية العام الحالي.

وقال مركز "أسرى فلسطين" إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا والمناشدات التي صدرت عن المؤسسات الدولية بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.

وأوضح المركز أنه من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (242) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (118) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اُعيد اعتقالهم.