70 وفاة و1286 إصابة و525 حالة تعافي في صفوف الفلسطينيين حول العالم

وطن: قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه تم تسجيل 70 حالة وفاة، و1286 إصابة و525 حالة تعافي في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم.

جاء ذلك في تقريرها اليومي بخصوص انتشار فيروس كورونا في صفوف أبناء الجاليات والطلبة الفلسطينيين حول العالم، اليوم الثلاثاء.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة، والذي يُمثلها في اللجنة الفنية لمتابعة تطورات أزمة كورونا، بدءَ وصول الدفعة الثالثة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية صبيحةَ هذا اليوم، بحيث ستشمل الدفعة العالقين من أهلنا في قطاع غزة وأعداد من الضفة الغربية.

وأفاد باكتمال التنسيقات اللازمة لتوجه العالقين من أبناء قطاع غزة إلى معبر بيت حانون بعد استكمال عملية فحصهم في الاستراحة والبالغ عددهم 170. وأضاف أن المعبر سيبقى مفتوحاً ريثما يتم إجلاء جميع العالقين من الأردن الشقيق.

في ذات الوقت أفاد الفريق أنه أنهى جميع الإجراءات اللازمة لتخليص شُحنة المساعدات التركية التي وصلت قبل أيام إلى مطار اللد، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشؤون المدنية، ووزاره الصحة، ووزارة المالية، والقنصل التركي، ومسؤولي وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".