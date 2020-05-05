الصحة بغزة: لا اصابات جديدة، ونتائج سلبية لـ705 عينات مخبرية

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة إنها أنهت فترة الحجر الصحي لـ1076 مستضافًا في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الأسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد منهم 158 كادر طبي وشرطي وخدمات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن المختبر المركزي أتم فحص 705 عينات مخبرية جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وذكر القدرة أن وزارة الصحة تتابع صحياً 1092 مستضافًا داخل 12 مركزًا صحيًا يقوم على رعايتهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات وتجري إجراءاتها الصحية لإنهاء الحجر الصحي لـلمئات منهم خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة.

وقال إن الطواقم الطبية تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم وعملا بالأحوط وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وأهاب القدرة بكافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة القصوى وتجنب الزحام والتجمعات.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى الالتزام التام بالمنازل وتجنب الأماكن العامة واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها المباشرة في تلبية نداء الاستغاثة التي اطلقته وزارة الصحة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة.