وزيرة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السموع والقدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في السموع، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ترتفع إلى 538.

وأوضحت د. الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت: عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وعدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

وأضافت أنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

وأكدت وزيرة الصحة أهمية تقيد المتعافين بالحجر المنزلي لـ14 يوماً، واتباع الإرشادات والتعليمات التي تزودهم بها الطاقم الطبية.