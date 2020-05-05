رئيس اللجنة الصحية المساندة في بلدة السموع لوطن: تسجيل 4 إصابات جديدة بـ كورونا في البلدة والإجمالي 11 أصغرهم طفل بعمر عامين

وطن: أعلن رئيس اللجنة الصحية المساندة في بلدة السموع د. علي محاريق، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ليرتفع الإجمالي إلى 11 إصابة.

وقال المحاريق لوطن إن الإصابات تنتمي لنفس أسرة الشخص المصاب وهو عامل بالداخل، وأن من بين المصابين 4 أطفال، أصغرهم بعمر عامين.

ولفت إلى أنه سيجري نقل المصابين إلى مركز الحجر الصحي في الظاهرية للعلاج.

وأمس، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل 8 إصابات في محافظة الخليل، من بينها 6 في السموع.